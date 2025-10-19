El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a caer a partir de las 00:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, superando el 90% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos, provenientes del sur y suroeste, oscilarán entre 13 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para lluvias más intensas, especialmente en la tarde, cuando se espera que caigan entre 4 y 6 mm de agua. Las condiciones de lluvia podrían ser acompañadas de tormentas aisladas, con un 30% de probabilidad de que se produzcan en la franja horaria de 08:00 a 14:00.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, volviendo a los 17 grados hacia las 20:00 horas. La humedad seguirá siendo un factor predominante, alcanzando el 93% al final del día. Los cielos continuarán cubiertos, y aunque las lluvias podrían disminuir hacia la noche, es probable que persistan algunas lloviznas.

Los habitantes de Caldas de Reis deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas al planificar sus actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados hará que el día sea un tanto incómodo, pero no se prevén condiciones extremas. En resumen, un día típico de otoño en Caldas de Reis, donde la lluvia y el cielo nublado marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.