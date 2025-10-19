El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frescas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante las horas centrales, aunque descenderá ligeramente hacia la tarde. Las precipitaciones serán intermitentes, con un total estimado de 1 mm a 4 mm de lluvia, siendo más intensas en la mañana y disminuyendo hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 26 y 54 km/h, siendo más intensas en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 17 grados. La probabilidad de lluvia escasa continuará, aunque la intensidad será menor. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.