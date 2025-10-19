El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso con lluvia escasa" hasta "cubierto con lluvia". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la mañana, con un acumulado que podría alcanzar hasta 7 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Barro necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son bajas, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y alta humedad. Los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia persistente y vientos moderados, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.