El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Durante la mañana, se prevé que las precipitaciones sean mínimas, con valores que rondan los 0.1 mm, aunque la probabilidad de lluvia es considerable, alcanzando un 95% en el periodo de 08:00 a 14:00. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con lluvias escasas que podrían acumularse hasta 0.4 mm en total. La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento variará entre el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo de la jornada. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados. Las lluvias continuarán siendo escasas, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

El ocaso se producirá a las 19:47, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La noche se presentará fresca, con cielos cubiertos y la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente, aunque sin llegar a ser significativas. En resumen, un día de octubre típico en Baiona, donde la lluvia y la nubosidad dominarán el panorama, invitando a los habitantes a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.