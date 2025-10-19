El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 70% en el periodo de 02:00 a 08:00, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00, y manteniéndose en un 90% de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos más fuertes se esperan entre las 09:00 y las 14:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero los cielos seguirán cubiertos.
Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
