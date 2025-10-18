El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 65%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 9 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a subir de manera más notable, llegando a los 17 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados a las 1 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que descenderá hasta el 60%, creará un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo del día. A partir de las 3 de la tarde, se prevé que el cielo esté mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, se estima que a partir de las 8 de la tarde, la posibilidad de lluvias escasas aumentará, alcanzando un 55% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados a las 6 de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento sople con más fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a 18 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% durante las horas nocturnas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. En resumen, el día en Vilanova de Arousa será variado, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 84% y descenderá gradualmente hasta un 62% hacia las 8 de la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.