El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 23 grados . La brisa será suave, con vientos predominantes del este, alcanzando velocidades de entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente a partir de las 3 de la tarde, con una probabilidad de precipitación que aumentará ligeramente, aunque se espera que las lluvias sean escasas, con un acumulado de apenas 0.1 mm hacia las 9 de la noche. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde.

La humedad relativa comenzará a descender gradualmente, alcanzando un 58% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 7 de la tarde y bajando a 18 grados hacia las 10 de la noche.

El ocaso se producirá a las 19:48, momento en el que el cielo podría estar cubierto, pero sin lluvias significativas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 18 grados y una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes cubran el cielo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 65%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.