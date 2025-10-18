El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán los 17 grados a las 9 de la mañana y se mantendrán estables en torno a los 18 grados durante la hora del almuerzo. La brisa del noreste, con velocidades de entre 5 y 6 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea agradable.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que podrían dar paso a un cielo parcialmente cubierto. La humedad relativa disminuirá a un 44%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

A partir de las 5 de la tarde, se espera que el cielo se cubra aún más, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Aunque la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, se estima que hacia las 8 de la noche podría haber lluvias escasas, con una precipitación acumulada de aproximadamente 0.1 mm. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 6 de la tarde.

Durante la noche, el cielo permanecerá muy nuboso, y las temperaturas caerán a 20 grados hacia las 10 de la noche. La brisa del sur-suroeste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. La humedad aumentará, alcanzando un 60% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que rondan los 15 grados y una humedad relativa del 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniéndose estables y agradables para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 59%, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.