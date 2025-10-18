El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine el paisaje. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá un ambiente cálido y acogedor.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, con un máximo de 25 grados. Este ascenso térmico será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá agradable y sin precipitaciones.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a días más húmedos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea propicio para paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se tornará más nublado, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas, lo que permitirá que la jornada termine de manera tranquila y apacible.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que proporcionará una sensación de frescura al inicio del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 14 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas mínimas de 11 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.