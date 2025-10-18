El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa en la mañana se situará en un 60%, disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando un 52% en las horas previas a la noche. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada, especialmente al caer la tarde.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a poco nuboso y, finalmente, a cubierto en las horas de la noche. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, y solo se espera un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final del día, aunque sigue siendo muy baja.

El orto se producirá a las 08:50 y el ocaso a las 19:48, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. Este cambio en la duración de la luz solar también influirá en las temperaturas, que comenzarán a descender gradualmente en las próximas semanas.

En resumen, hoy en Vigo se presentará un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque se nublará hacia la tarde, no traerá consigo lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un tiempo seco y agradable.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que rondan los 15 grados y una humedad relativa del 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.