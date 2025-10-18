El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 67% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo del día. A pesar de este incremento en la cobertura nubosa, las temperaturas seguirán siendo agradables, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 45% para las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta las 2 de la tarde, momento en el que se estima un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas, aunque la probabilidad se mantiene baja. Esto sugiere que, si bien el cielo se cubrirá de nubes, las condiciones permanecerán mayormente secas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones del suroeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 76% hacia la medianoche. En resumen, Valga experimentará un día mayormente despejado al inicio, con un aumento gradual de nubes y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones hacia la tarde.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondan los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.