El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una transición hacia condiciones de poco nuboso a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 48% y se incrementará ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, pero sin llegar a ser incómoda. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, aportará un alivio a las temperaturas más altas, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y sin sorpresas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque cálido, se verá acompañado de un cielo que se tornará más nublado.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una suave brisa del norte hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el centro de la ciudad o explorando la naturaleza circundante. A medida que caiga la noche, el tiempo se tornará más fresco, pero sin duda, será un día para recordar por su agradable clima otoñal.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de un cielo claro, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 4 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las 7.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:50. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que rondan los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

