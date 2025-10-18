El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 18 grados a media mañana y llegando a los 19 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas continúen dominando el cielo, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán los 30 km/h desde el suroeste, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur a medida que avance la tarde, manteniendo una velocidad constante que oscilará entre los 7 y 12 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 7 de la tarde. El cielo se mantendrá cubierto en su mayoría, con algunas nubes que podrían dar paso a un ambiente más fresco. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 73% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el día en Tomiño se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:51. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 grados centígrados, lo que resulta bastante agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una transición hacia condiciones de poco nuboso a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.