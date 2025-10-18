El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 59%, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía. La brisa del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, aportará un ligero frescor, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que bajará hasta el 41% en las horas más cálidas del día. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un momento propicio para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas y, posteriormente, se tornará nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia el final de la jornada, aunque se espera que no se materialice en forma de precipitaciones significativas.

El viento, que soplará principalmente del sureste, variará en intensidad a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche. En resumen, el día en Soutomaior se perfila como mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cierre de jornada que promete un ambiente más fresco y nublado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados , proporcionando un inicio de día cómodo para aquellos que se aventuren al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniéndose estables y agradables para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.