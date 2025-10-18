El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para disfrutar de paseos y actividades en el exterior. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 40% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h. Esta brisa suave será agradable y no representará un inconveniente para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 18°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el viento suave complementarán un ambiente agradable, haciendo de este sábado una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y la comunidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 59% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas mínimas de 11 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine el paisaje. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá un ambiente cálido y acogedor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.