El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 16 grados hacia las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a los 21 grados al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% y descendiendo a un 65% a media mañana, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con predominancia de nubes altas. A partir de las 3 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 20 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 69% en las horas previas al ocaso.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante todo el día, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayoría, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de la belleza de Sanxenxo en otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.