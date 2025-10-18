El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 59% al 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 27 grados , lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 40% en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un predominio de nubes altas y algunas nubes más densas. Sin embargo, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, situándose en torno a los 25 grados a las 18:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando mayormente del suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. A partir de las 15:00 horas, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 67% hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y no se prevén fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas cálidas y el viento moderado harán de este un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:49. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 58% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 69% a media mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera que las condiciones sean completamente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán entre los 16 y 14 grados .

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:50. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que rondan los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.