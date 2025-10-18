El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:50. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que rondan los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de las 04:00, comenzaremos a notar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada. Esto significa que los habitantes de Salceda pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas irán en aumento a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 66% en la mañana a un 40% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne más nuboso, con temperaturas que comenzarán a descender. La temperatura mínima de la noche se espera que sea de alrededor de 12 grados . El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día mayormente soleado y cálido.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento que aportará frescura en las horas más cálidas. La ausencia de precipitaciones y la temperatura agradable hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de un cielo claro, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 4 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las 7.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 59% al 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una transición hacia condiciones de poco nuboso a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.