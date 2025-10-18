El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9, el cielo comenzará a mostrar un cambio, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el horizonte. Este fenómeno se mantendrá durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 8 de la tarde, la situación cambiará, y se prevé un aumento en la nubosidad, con un 55% de probabilidad de lluvia entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm, lo que indica que, aunque se espera algo de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que avance el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado y templado, con un aumento de nubes hacia la tarde y una probabilidad de lluvia leve por la noche. Es un día ideal para actividades al aire libre durante las horas de sol, pero se recomienda estar preparado para la posibilidad de un ligero chubasco al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 84% y descenderá gradualmente hasta un 62% hacia las 8 de la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Meis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 15 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 65%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.