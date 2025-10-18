El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniéndose estables y agradables para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán ascendiendo, alcanzando los 18 grados a media mañana y llegando a un máximo de 27 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La tarde se caracterizará por un cielo parcialmente nublado, pero sin riesgo de tormentas, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y despejado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 8 de la tarde y bajando a 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados , proporcionando un inicio de día cómodo para aquellos que se aventuren al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 59%, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.