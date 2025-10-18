El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

A partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, lo que podría dar lugar a intervalos nubosos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. A partir de las 20:00 horas, la situación cambiará ligeramente, con un 50% de probabilidad de lluvia escasa, lo que podría traducirse en algunas gotas, pero sin que se espere un episodio significativo de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas centrales del día, predominando de dirección oeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 15 km/h, lo que permitirá que el día se sienta más agradable, aunque es recomendable tener en cuenta la posibilidad de rachas más fuertes en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto con nubes altas, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá hasta el final del día. Los ciudadanos de Pontevedra pueden disfrutar de un día mayormente soleado, pero es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si planean estar fuera durante la tarde y la noche, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y descenderá gradualmente hasta el 59% hacia las 8 de la mañana.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 57%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

