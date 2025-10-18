El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Esto no debería afectar significativamente la luminosidad, pero sí podría dar lugar a un ambiente más fresco conforme se acerque la noche. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta a un 70%, lo que sugiere que es posible que se presenten lluvias escasas en la noche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que tengan en cuenta esta posibilidad y se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará predominantemente del noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la noche.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cambio notable en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, donde se prevé un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.