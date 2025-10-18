El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera que las condiciones sean completamente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán entre los 16 y 14 grados .

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 10 de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá cómoda gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante toda la jornada. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Ponteareas disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Desde las 4 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 4 y 5 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la tarde. La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 40% por la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 2 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. Hacia la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 19:47, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el día de hoy en Ponteareas se presenta como una jornada mayormente despejada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cambio hacia un cielo más nublado en la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.