El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:50. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55-59%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 08:00, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 19 grados hacia las 10:00. La humedad relativa se mantendrá estable, rondando el 61% en este periodo.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con predominancia de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, donde se espera una temperatura de 24 grados. La sensación térmica será cálida, aunque la humedad comenzará a aumentar, llegando a un 49% hacia las 14:00. A partir de las 15:00, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 24 grados, pero comenzarán a descender gradualmente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 55% de que se registren lluvias escasas, especialmente entre las 20:00 y las 22:00. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con un acumulado de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, el viento disminuirá, alcanzando velocidades de 2 a 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparado para un ligero cambio en las condiciones climáticas más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.