El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 57%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se cubra gradualmente con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% hasta las 14:00 horas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hacia la tarde, la situación cambiará ligeramente. A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta al 50%, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. La puesta de sol está programada para las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas agradables y el viento moderado harán que sea un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para la posibilidad de lluvia en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.