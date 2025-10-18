El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados , proporcionando un inicio de día cómodo para aquellos que se aventuren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante toda la jornada. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el termómetro alcance los 24 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 44% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la madrugada hasta la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. Se anticipan rachas de hasta 23 km/h entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y se espera que las temperaturas desciendan a 21 grados hacia las 7 de la tarde. La puesta de sol ocurrirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzará despejado, terminará con un cielo más cubierto.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y temperaturas agradables. Sin precipitaciones a la vista, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el aumento del viento en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.