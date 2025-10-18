El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:51. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 grados centígrados, lo que resulta bastante agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 11, el cielo comenzará a mostrar un ligero cambio, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo del día. A pesar de este aumento en la nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople desde el norte con una velocidad que alcanzará los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 25 grados a la 1 de la tarde, descendiendo gradualmente a 23 grados hacia las 3 y 4 de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrará una humedad del 58%, que irá disminuyendo ligeramente hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 51% hacia las 6 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con un 100% de nubosidad a partir de las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 6 de la tarde y bajando a 19 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.