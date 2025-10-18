El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán los 17 grados a media mañana, y la brisa será suave, con vientos provenientes del este a velocidades de entre 5 y 7 km/h. La probabilidad de precipitación es nula durante las primeras horas, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un predominio de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, llegando a los 27 grados . Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 26 grados hacia las 3 y 4 de la tarde. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 70% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h desde el sur en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá de nubes más densas, y la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 7 de la tarde.

La noche se presentará mayormente cubierta, con temperaturas que rondarán los 18 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá sorpresas en forma de precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, antes de que el cielo se cubra y las temperaturas comiencen a descender.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:51. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados .

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:51. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 grados centígrados, lo que resulta bastante agradable para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.