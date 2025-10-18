El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de un cielo claro, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 4 de la mañana y manteniéndose en ese rango hasta las 7.

A partir de las 8 de la mañana, comenzaremos a notar un cambio en el estado del cielo, que se tornará poco nuboso. Este patrón se mantendrá hasta las 10 de la mañana, cuando la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados. Sin embargo, a medida que el día avance, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 27 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva. El viento, que soplará principalmente del este y del sur, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se estima que no habrá acumulación significativa. Las probabilidades de tormenta son igualmente bajas, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. En resumen, O Porriño disfrutará de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que permitirá disfrutar de la belleza del otoño sin preocupaciones por la lluvia.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:50. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que rondan los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una transición hacia condiciones de poco nuboso a lo largo de la mañana. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.