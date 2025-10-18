El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 87% y descenderá gradualmente hasta el 74% a media mañana.

A medida que avance el día, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 9 de la mañana. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá durante la mayor parte de la jornada, con nubes que irán aumentando en densidad. A pesar de la presencia de estas nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 2 de la tarde, aumentando ligeramente a un 5% entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 1 de la tarde, con un valor de 21 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que la tarde avance, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 3 y 4 de la tarde, y bajando a 19 grados hacia las 6 de la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h desde el suroeste en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 85% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca y húmeda. En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente despejado al inicio, con un gradual aumento de nubes y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo se torne más fresco por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.