El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 55% y el 59%.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 24 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, predominando de dirección este. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de las 9 de la mañana, el viento se mantendrá constante, con velocidades que rondarán los 9 km/h, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un valor de 24 grados, antes de comenzar a descender lentamente hacia la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta el 67% en las horas previas al ocaso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia las 6 de la tarde. La probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que asegura que la noche será tranquila y sin sobresaltos meteorológicos. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, a pesar de algunas nubes, promete ser mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de un paseo por Nigrán.

