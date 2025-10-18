El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, especialmente a partir de la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A pesar de esto, las condiciones generales serán agradables, con un tiempo propicio para disfrutar de paseos y actividades en el exterior.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá cambios bruscos en el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzará despejado, terminará con un ambiente más nublado.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo más fresco del otoño se establezca por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.