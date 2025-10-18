El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Moraña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 68%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 16 grados a las 8 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que podrían oscurecer un poco el sol. Sin embargo, no se prevén lluvias hasta las últimas horas del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 50% hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, predominando del sector sureste. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas moderadas, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y se espera un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, especialmente a partir de las 10 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 73% hacia el final del día.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y la posibilidad de algunas lluvias escasas por la noche. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo conforme avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.