El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 17 y 16 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la humedad relativa, que se situará en torno al 41% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Mondariz pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región, con un cielo despejado que permitirá apreciar los paisajes en todo su esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:47. En resumen, Mondariz disfrutará de un día de otoño agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.