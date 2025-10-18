El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que rondan los 15 grados y una humedad relativa del 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 17 grados a las 9:00 y subiendo hasta los 21 grados hacia el mediodía. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable a medida que el día avanza.

Durante la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 25 grados alrededor de las 14:00. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 30% en la franja horaria de 20:00 a 22:00, aunque las posibilidades de tormenta son nulas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando de dirección este y sureste. Esto puede aportar una brisa agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. La velocidad del viento será más notable hacia la tarde, alcanzando su máxima de 14 km/h a las 15:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 20:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más húmeda. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre en Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.