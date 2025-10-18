El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Meis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo se mantendrán en torno a los 15 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 75%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.
A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la mañana y llegando a los 21 grados a mediodía. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con predominancia de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, situándose en torno a los 23 grados hacia las 3 y 4 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50% al 60%, lo que permitirá que la sensación térmica sea bastante confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.
A partir de la tarde-noche, el cielo se cubrirá con nubes más densas, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, se espera que haya un ligero aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 19 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
