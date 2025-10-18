El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 17 grados a media mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, se prevé un incremento en la nubosidad. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, lo que podría atenuar la intensidad del sol, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% en la madrugada y descendiendo a un 56% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 64% hacia las 7 de la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del sur con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

En resumen, el día en Meaño se perfila como mayormente soleado con algunas nubes altas en la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el entorno natural. La puesta de sol se espera para las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de otoño perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.