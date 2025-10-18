El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, comenzando en torno a los 15 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este aumento gradual en la temperatura hará que el ambiente sea agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% por la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más cómoda, especialmente en las horas centrales del día. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada creará un tiempo propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para el tiempo templado de la jornada.

No se esperan lluvias ni tormentas a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará más nuboso, aunque sin llegar a cubrirse completamente.

El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza natural de Marín. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.