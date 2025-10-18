El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas mínimas de 11 grados en las horas más frescas.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 73%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol ascienda, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. A lo largo de la tarde, la humedad relativa se situará en torno al 42% y 49%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, con la excepción de las últimas horas, donde se podría registrar una ligera posibilidad de lloviznas. Sin embargo, estas serían mínimas y no afectarían de manera considerable las actividades diarias.

En resumen, el día en Lalín se perfila como mayormente soleado con intervalos de nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.