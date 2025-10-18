El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 14 grados durante las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondarán el 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol avance en el cielo, la humedad disminuirá, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán los 29 km/h desde el suroeste durante la tarde. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el sureste y cambiando a noreste y luego a sur. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la isla.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado, será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.