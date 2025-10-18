El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:51. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 y se elevará gradualmente, alcanzando su punto máximo de 25 grados a las 13:00. A partir de ahí, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados en la tarde y bajarán a 19 grados hacia la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de tormentas y precipitaciones es nula a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es igualmente baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 25% en la tarde, aunque las condiciones meteorológicas no sugieren que se materialicen lluvias significativas. Esto permitirá que los residentes y visitantes de A Guarda disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pasando a un estado de nubes altas y cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 18 grados, con una humedad que aumentará, alcanzando hasta un 91% hacia la medianoche. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.