El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante toda la jornada. Esto significa que los habitantes de Gondomar pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

Las temperaturas irán en aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor de la 1 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 49% y el 67%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido en las horas centrales del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas, contribuyendo a que la sensación térmica sea más llevadera. A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente con más nubes altas, y hacia la noche, se espera un cielo mayormente cubierto, aunque sin riesgo de tormentas.

La puesta de sol se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la noche. En resumen, hoy en Gondomar será un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que se tornará más fresco y nublado conforme avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.