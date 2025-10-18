El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 59% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, especialmente a partir de las 04:00 horas. Esta tendencia continuará durante la mañana y la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento hasta los 23 grados . La humedad relativa también mostrará un aumento, alcanzando hasta un 72% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A partir de las 22:00 horas, el cielo se tornará más cubierto, y se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las últimas horas del día. La probabilidad de precipitación se incrementa ligeramente, alcanzando un 55% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total acumulado de 0.2 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

La noche se presentará con temperaturas que descenderán a 16 grados , y la humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando a un 76% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con el viento que continuará soplando desde el sur.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.