El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , con una humedad relativa del 73%, lo que proporcionará una sensación de frescura al inicio del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 14 grados hacia las 09:00 horas.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 24 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 45% a esa hora, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

Durante la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias escasas hacia el final de la jornada, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto podría traer consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se espera que sople con una velocidad de entre 5 y 10 km/h, predominando del sur y suroeste. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:46 horas, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados y una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 79% hacia el final del día.

En resumen, A Estrada experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio hacia la tarde que traerá nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo cambiante y disfruten de las horas de sol antes de que lleguen las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.