El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 grados, lo que sugiere un inicio de día agradable, aunque con una ligera brisa proveniente del noreste.
A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados a media mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante gran parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta las 2 de la tarde. Esto significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 50-60%, creará un ambiente cálido y algo húmedo, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría aparecer hacia las 10 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 8 de la tarde y bajando a 18 grados hacia el final del día. La brisa se mantendrá suave, con vientos del oeste y suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable a la calidez del día.
En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes altas durante la tarde y temperaturas cálidas. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá disfrutar de un día agradable, aunque se recomienda estar preparados para un ligero descenso de temperatura al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
