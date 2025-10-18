El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 24 grados , ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa descenderá a un 47% en este periodo, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

A medida que la tarde avanza, se espera un incremento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo. A partir de las 3 de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente hacia la noche. La probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 65% entre las 8 y las 2 de la tarde, aunque las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a medida que se acerque la noche, donde se prevén rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor al caer la tarde, especialmente con la llegada de las nubes y la disminución de las temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 82% hacia el final del día. Los habitantes de Catoira deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que la tarde podría traer consigo algunas sorpresas en forma de lluvia ligera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.