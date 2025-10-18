El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

Hoy, 18 de octubre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, alcanzando temperaturas máximas de hasta 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar un poco, alcanzando un 57% en las horas previas a la noche. Esto es típico de esta época del año, cuando las temperaturas comienzan a descender y la atmósfera se vuelve más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. A medida que caiga la noche, el ambiente se tornará más fresco, pero sin sorpresas climáticas que puedan alterar la tranquilidad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.