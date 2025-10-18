El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un tiempo seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque 22°C a 24°C. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 20°C hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que será bienvenida, especialmente durante las horas más cálidas.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:51 y poniéndose a las 19:48, ofreciendo un espectáculo natural que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.