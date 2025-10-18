El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 84% y descenderá gradualmente hasta un 62% hacia las 8 de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente más nublado. Las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor de la 1 de la tarde. La humedad relativa también experimentará una disminución, situándose en torno al 53% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor notable en la jornada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que el viento sople principalmente del noreste y del este, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registrará un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se mantendrá en niveles muy bajos, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 82% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado en sus primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad y un viento notable, todo ello en un contexto de temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.