El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondan los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta las primeras horas de la tarde. A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 60% en el periodo de 20:00 a 02:00, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm de precipitación.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pasando de un estado mayormente despejado a uno más nublado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La visibilidad se mantendrá buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible llegada de nubes y ligeras lluvias en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.